Lettera43.it - Strage di Bologna, la Cassazione conferma l’ergastolo per Gilberto Cavallini

Leggi su Lettera43.it

La Corte dihatoper l’ex terrorista dei Narnel processo sulladella stazione didel 2 agosto 1980, in cui furono uccise 85 persone e ferite oltre 200. In aula a Roma, nella mattinata del 15 gennaio, era presente anche lo stesso, oggi 72enne e in regime di semilibertà a Terni. A pochi metri anche Paolo Bolognesi, il presidente dell’associazione dei familiari delle vittime delladi, oltre a una trentina di persone tra parenti e parti civili. È stata accolta la richiesta avanzata dal procuratore generale Antonio Balsamo di rigettare il ricorso presentato dagli avvocati dell’ex Nar ere la condanna già inflitta in primo grado e dalla Corte d’assise d’appello di. Per l’accusa «c’è certezza assoluta sulla responsabilità di» nell’attentato.