Giubileo dei giovani Gualtieri | Le misure di sicurezza saranno imponenti

“ Voglio ringraziare il signor Prefetto, il commissario Ciciliano e tutti i partecipanti a questa importante riunione, in cui si è approfondito in particolare il tema della sicurezza, con un dispositivo davvero imponente”. Così il sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, a dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Roma, in vista del Giubileo dei Giovani che inizierĂ il 28 luglio e terminerĂ il 4 agosto. “Ma anche tutti gli altri aspetti della predisposizione del sito e dell’accoglienza per quello che non sarĂ solo un evento di uno o due giorni, ma una vera e propria settimana di eventi diffusi e partecipati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

