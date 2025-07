Morto Felix Baumgartner base jumper dei record Malore durante il lancio col parapendio

Lutto nel mondo del parapendio; il celebre base jumper Felix Baumgartner ha infatti perso la vita dopo aver accusato un malore durante il volo. La tragedia si è verificata oggi, giovedì 17 luglio. Il paracadutista e base jumper austriaco (56 anni) si stava cimentando in una prova di lancio. Dopo essersi lanciato a Porto Sant'Elpidio, nei pressi di Fermo, l'uomo avrebbe accusato un malore - questa la versione riportata sino ad ora - e per tale ragione avrebbe perso il controllo del deltaplano a motore. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Baumgartner è precitato, finendo con lo schiantarsi nella piscina di una struttura ricettiva nei pressi della costa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto Felix Baumgartner, base jumper dei record. Malore durante il lancio col parapendio

