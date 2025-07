Chi censura Gergiev non combatte Putin ma la libertà di avere un pensiero diverso

Perché chiedere l’annullamento del concerto di Valery Gergiev non è censura - Il 27 luglio la Reggia di Caserta dovrebbe ospitare il direttore d’orchestra Valery Gergiev, figura di spicco della cultura russa e uomo di fiducia del Cremlino.

Concerto Gergiev a Caserta, Giuli in cortocircuito su artista russo: “Arte è libera, no a censura, ma esibizione pro Putin deplorevole” - La vedova del dissidente russo Aleksej Navalny, Julija Navalnaja, ha attaccato Gergiev: “Non è solo un suo amico, è un suo sostenitore.

Dire no a Gergiev non è censura, ma una battaglia per la libertà - «Combattevamo Mussolini come corruttore, prima che come tiranno, il Fascismo come tutela paterna prima che come dittatura».

Il podio del tiranno | Dire no a Gergiev non è censura, ma una battaglia per la libertà ; Gergiev si esibisca. Schlein&co la pensano come De Luca ma non vogliono dirlo per De Luca; Autodifesa morale Perché chiedere l'annullamento del concerto di Valery Gergiev non è censura.

Julija Navalnaja contro Valerij Gergiev: "È il lacchè di Putin, non fatelo dirigere a Caserta" - La vedova di Aleksej Navalny contro la partecipazione del celebre direttore d'orchestra al Festival "Un'estate da Re". Segnala huffingtonpost.it

Concerto Gergiev a Caserta, Giuli in cortocircuito su artista russo: “Arte è libera, no a censura, ma esibizione pro Putin deplorevole” - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli va in cortocircuito sull’artista russo, contraddicendosi: 'L'a ... Da informazione.it