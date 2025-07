House of the dragon stagione 3 | foto set rivelano cambiamenti epici dei libri di grrm

Le recenti immagini dal set di House of the Dragon stagione 3 hanno suscitato grande interesse tra gli appassionati, suggerendo possibili variazioni rispetto ai libri di riferimento. La serie, spin-off di Game of Thrones, si basa sul volume Fire & Blood, scritto da George R.R. Martin, e si prepara a un nuovo ciclo narrativo che potrebbe introdurre elementi inediti rispetto alla trama originale. cosa indicano le nuove immagini dal set di house of the dragon. interazioni tra daemon e nuovi personaggi. Le clip non ufficiali condivise su una pagina fan mostrano Matt Smith nei panni di Daemon Targaryen mentre interagisce con due figure chiave: Ormund Hightower (interpretato da James Norton) e il principe Daeron Targaryen, il piĂą giovane figlio del re Viserys e Alicent Hightower. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - House of the dragon stagione 3: foto set rivelano cambiamenti epici dei libri di grrm

In questa notizia si parla di: house - dragon - stagione - libri

