Nelle pieghe remote delle montagne dello Yunnan, dove l’aria si fa sottile e il cielo sembra toccare la terra, si nasconde una delle destinazioni piĂą mistiche dell’Asia: Zhongdian, oggi conosciuta come Shangri-La. Questo cambio di nome non è casuale, ma racconta una storia affascinante di marketing turistico e letteratura che ha trasformato un’antica cittĂ tibetana in una leggenda vivente. La cittĂ di Shangri-La era conosciuta con il nome di Zhongdian, ma dopo il bestseller “Lost Horizons” che descriveva una localitĂ simile alla cittĂ , decisero di rinominarla. Situata a oltre 3.200 metri di altitudine nella prefettura autonoma tibetana di Diqing, questa cittĂ rappresenta un ponte unico tra la cultura Han cinese e quella tibetana, offrendo ai viaggiatori un’esperienza autentica dell’ Himalaya orientale senza dover attraversare i confini del Tibet propriamente detto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Zhongdian: il segreto del Tibet nascosto nelle montagne dello Yunnan