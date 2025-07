Bomba d' acqua sulla città di Sora intrappolati in un circolo sportivo

Una vera e propria bomba d'acqua quella che si è abbattuta nel pomeriggio odierno verso le 16 a 30 sul comune di Sora (Frosinone) ed in tutte le zone limitrofe. Un temporale fortissimo che ha portato a degli accumuli di pioggia di diversi centimetri. Molte le richieste di intervento ai vigili. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Doppia bomba d?acqua su Cerreto d?Esi: strade e garage allagati. Il Comune apre il Coc - CERRETO D?ESI - Bomba d?acqua su Cerreto d?Esi: strade e garage allagati. Il Comune apre il Coc. «Nel giro di un?ora, per ben due volte, in un lasso di tempo di circa.

Fortissima bomba d’acqua in Italia, mezzo paese allagato: oggi scuole chiuse - Persiste il forte maltempo in Italia. Una pioggia torrenziale, una manciata di minuti e chilometri di territorio del si sono ritrovati immersi nell’acqua, paralizzati.

Bomba d’acqua in Italia, un paese in ginocchio: ha devastato tutto - Nel pomeriggio dell’8 maggio 2025, il cielo sopra al paese si è oscurato improvvisamente. Nubi minacciose si sono addensate all’orizzonte, e in pochi minuti, una pioggia torrenziale si è abbattuta sulla cittadina.

