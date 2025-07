Grande caldo le previsioni per il fine settimana

Il caldo di queste ultime ore non da tregua e anche nel prossimo fine settimana ci attendono giornate difficili con punte sopra i 35 gradi nel centro Italia ma anche in Ciociaria. Frosinone sabato avrà un'allerta meteo di colore giallo. Caldo in aumento sull'Italia dove le temperature con. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: caldo - fine - settimana - previsioni

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: forte caldo e sole nel fine settimana 17-18 maggio - Un fine settimana estivo, con temperature che sfioreranno i 25 gradi su Napoli e la Campania: la pioggia tornerà solo giovedì 22 maggio.

Meteo, fine settimana instabile e con piogge. Ma poi arriva il caldo: primo assaggio d'estate. Le previsioni - Fine settimana a tratti instabilein Puglia per effetto del transito di almeno due?gocce fredde? di origine nord-atlantica, foriere di piogge e locali rovesci temporaleschi ad.

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: sole e caldo nel fine settimana 10-11 maggio - Fine settimana estivo su Napoli e Campania, punte di 25 gradi lungo le coste nelle ore più calde. Ma da lunedì tornano le nuvole: giovedì l'arrivo dei temporali.

Che tempo farà nel fine settimana? #meteo #previsioni Vai su X

Nuova ondata di caldo in arrivo: le previsioni meteo per la settimana -> https://tinyurl.com/mpanpkce Vai su Facebook

Sole e caldo nel weekend, ma senza eccessi. E la prossima settimana inizia col fresco; Grande Caldo, le previsioni per il fine settimana; Meteo irrompe un rapido fronte temporalesco, ma dal week-end torna il caldo: 40 gradi.

Ondata di caldo estremo in Puglia: temperature oltre i 40°C tra weekend e inizio settimana. Le previsioni meteo - Caldo estremo in arrivo: weekend ed inizio settimana bollente in Puglia con temperature che supereranno i 40 gradi. Da msn.com

Caldo intenso e afa, temperature su nel weekend con l'anticiclone africano. Le previsioni - Caldo e afa tipici della stagione erano state messe in pausa nelle ultime ore da un'area di bassa pressione proveniente dalla ... msn.com scrive