Poli Team Altamura nuova avventura per l’ex difensore della Juventus Next Gen | il comunicato ufficiale con tutti i dettagli

Poli Team Altamura, nuova avventura per l’ex difensore: l’annuncio ufficiale per l’ex giocatore della Juventus Next Gen. La notizia del trasferimento di Fabrizio Poli al Team Altamura è ufficiale. Dopo quattro stagioni in bianconero, il difensore centrale classe 1989, nato a Bordighera, ha deciso di intraprendere una nuova avventura nella sua carriera. Poli, che ha collezionato 86 presenze con la maglia della Juventus Next Gen, è stato un vero e proprio capitano per la squadra ricoprendo spesso il ruolo di leader sia dentro che fuori dal campo. COMUNICATO – «?????????????’???????????????????????????????????????????? si è assicurata per la prossima stagione le prestazioni dell’esperto difensore????????????, classe 1989, negli ultimi 4 anni in forza alla Juventus Next Gen con la quale ha collezionato 86 presenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Poli Team Altamura, nuova avventura per l’ex difensore della Juventus Next Gen: il comunicato ufficiale con tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: team - altamura - difensore - ufficiale

Avellino-Team Altamura, le probabili formazioni - Mancano poche ore al fischio d'inizio della partita Avellino-Team Altamura. La gara, l'ultima della stagione sportiva 2024/2025, sarà disputata sabato 27 aprile allo Stadio "Partenio-Lombardi" alle ore 20:30 AVELLINO (4-3-3): Marson; Cancellotti, Manzi, Enrici, Frascatore; Tribuzzi, Palumbo.

Team Altamura, arriva una sconfitta ad Avellino: biancorossi piegati per 2-1 - Il Team Altamura chiude il campionato di Serie C, girone C, con una sconfitta. Allo stadio Partenio-Lombardi la formazione guidata da Daniele Di Donato è stata superata per 2-1 dall'Avellino, già promosso in Serie B.

Team Altamura, arriva una sconfitta ad Avellino: biancorossi piegati per 2-1 - Il Team Altamura chiude il campionato di Serie C, girone C, con una sconfitta. Allo stadio Partenio-Lombardi la formazione guidata da Daniele Di Donato è stata superata per 2-1 dall'Avellino, già promosso in Serie B.

Matteo Zazza saluta la Lazio: il giovane difensore approda al Team Altamura in Serie C Vai su Facebook

Team Altamura, arriva l’esperto difensore Poli; Matteo Zazza saluta la Lazio: il giovane difensore approda al Team Altamura in Serie C; Serie C, Team Altamura: ufficiale la cessione di Guillaume Gigliotti.

Nazzaro e Zazza lasciano la Lazio: ufficiale il loro trasferimento al Team Altamura - Il centrocampista classe 2005 lascia ufficialmente la Lazio Primavera, ad aspettarlo c’è il Team Altamura. Secondo laziopress.it

PRIMAVERA | Lazio, il Team Altamura ufficializza l’acquisto di Zazza - Il Team Altamura, club di Serie C, ufficializza un altro colpo di mercato dalla Primavera della Lazio, dopo Nazzaro. Come scrive msn.com