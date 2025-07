Nuovo scontro tra Leao e Antonio Cassano | Per impressionare le ragazze

Risposta social dell’attaccante rossonero a una delle ultime aspre critiche rivoltegli dall’ex fantasista di Bari vecchia Ennesimo scontro a distanza tra Antonio Cassano e Rafael Leao. Questa volta il portoghese non ha replicato solo con le consuete emoticon, ma ha parlato o meglio scritto su X condividendo il post di un utente ( Frank Khalid OBE, imprenditore londinese con 1,2 milioni di followers) che riportava alcune dichiarazioni al veleno di ‘FantAntonio’ contro di lui. (LaPresse) – Calciomercato.it “È come se giocasse per impressionare le ragazze, non per vincere le partite”, così Cassano in uno degli ultimi attacchi diretti all’attaccante rossonero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

