È morto Felix Baumgartner l’atleta austriaco aveva 56 anni

Felix Baumgartner è morto a 56 anni in un incidente di parapendio verificatosi nel Fermano, nelle Marche, nella giornata del 17 luglio. Secondo una prima ricostruzione, l’atleta austriaco avrebbe perso conoscenza mentre era in volo dopo aver accusato un malore, finendo per schiantarsi all’interno della piscina di una struttura turistica a Porto Sant’Elpidio, attorno alle 16. Durante la caduta, il parapendio avrebbe urtato anche una ragazza, che ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita. Al momento dell’impatto, Baumgartner risultava già privo di vita. L’impresa compiuta nel 2012 che gli valse tre primati mondiali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

