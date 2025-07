Dimaro primo allenamento del Napoli | De Bruyne Lukaku e McTominay travolti dall’entusiasmo dei tifosi

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli ha aperto ufficialmente il suo ritiro estivo in Val di Sole con il primo allenamento sul campo di Carciato, accolto da una folla calorosa e numerosa. Centinaia di tifosi sono arrivati fin dalle prime ore del mattino per non perdersi neanche un attimo del lavoro della squadra campione d’Italia, in una giornata che ha subito fatto respirare passione ed entusiasmo. L’aria è frizzante ma l’affetto dei napoletani – come sempre – è bollente. Ad ogni tocco palla, cori e applausi. Ma è bastato che si vedessero tre volti per scatenare un boato da stadio: Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Romelu Lukaku sono stati i più acclamati dell’intera giornata, salutati come idoli da un pubblico che ha già adottato i nuovi leader azzurri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dimaro, primo allenamento del Napoli: De Bruyne, Lukaku e McTominay travolti dall’entusiasmo dei tifosi

In questa notizia si parla di: primo - allenamento - napoli - entusiasmo

Il boato, la sfida con Lehecka e un ‘forza Milan’: il primo allenamento di Sinner al Foro - (Adnkronos) – Jannik Sinner si allena in vista dell'inizio degli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, martedì 5 maggio, il numero uno del mondo è sceso in campo sul Centrale del Foro Italico, quasi pieno per l'occasione.

Il boato, la sfida con Lehecka e un ‘forza Milan’: il primo allenamento di Sinner al Foro - (Adnkronos) – Jannik Sinner si allena in vista dell’inizio degli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, martedì 5 maggio, il numero uno del mondo è sceso in campo sul Centrale del Foro Italico, quasi pieno per l’occasione.

Internazionali d’Italia, oggi il sorteggio e il primo allenamento di Sinner | Il programma - Jannik Sinner è pronto a calpestare la terra rossa del Campo Centrale del Foro Italico. Ancora non per un incontro ufficiale, ma per il primo allenamento a Roma in vista degli Internazionali d’Italia 2025.

Lo store della SSC Napoli: SPETTACOLO PURO Le nuove maglie, la linea rappresentanza, il kit allenamento e la linea women: TUTTO A DISPOSIZIONE DEL... Vai su Facebook

Napoli, primo allenamento a Dimaro: entusiasmo dei tifosi per l’inizio del ritiro; Il Napoli riparte da Dimaro tra entusiasmo e mercato. Lucca in arrivo ai campioni d’Italia; Grande entusiasmo per l'arrivo del Napoli in Val di Sole.

Napoli a Dimaro, 1.700 tifosi per primo allenamento - Il pullman dei campioni d'Italia è arrivato alle 13 allo Sport Hotel Rosatti che fino al 27 luglio sarà il quartier generali degli azzurri. Come scrive informazione.it

Il Napoli è arrivato a Dimaro: che accoglienza per De Bruyne - L'articolo Il Napoli è arrivato a Dimaro: che accoglienza per De Bruyne proviene da OttoPagine. Riporta msn.com