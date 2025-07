Sul Lago di Garda c' è un posto che fa limonate e ha sempre la fila

Vicino al pittoresco porticciolo romanico di Limone sul Garda si trova un piccolo angolo pensato per chi cerca un drink rinfrescante da gustare a due passi dall’acqua. House of Lemonade & Spritz è un locale solo da asporto, con pochi tavolini esterni sempre occupati, ma con una vista impagabile. 🔗 Leggi su Veronasera.it

