Zerocalcare racconta la guerra a Gaza nella nuova storia di tutti i nessuno

annuncio della nuova pubblicazione di zerocalcare. Il noto fumettista romano, originario di Rebibbia, ha reso noto l’imminente uscita del suo ultimo lavoro editoriale. La sua nuova creazione si inserisce in un contesto di forte attualità , affrontando temi sia nazionali che internazionali con uno sguardo critico e riflessivo. descrizione del fumetto Tutti i nessuno del mondo. contenuto e tematiche principali. Il fumetto, composto da 37 pagine, si focalizza sulla vicenda di Tarek Dridi, cittadino tunisino di 41 anni, senza dimora stabile. Arrestato nell’ottobre 2024 dopo gli scontri durante il corteo pro-Palestina, è stato identificato come uno dei partecipanti più violenti del gruppo di black bloc coinvolto negli incidenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Zerocalcare racconta la guerra a Gaza nella nuova storia di tutti i nessuno

In questa notizia si parla di: zerocalcare - tutti - nessuno - racconta

Comicon Napoli 2025, tutti i vincitori: Zerocalcare premiato per il miglior fumetto - Si chiude la 25ª edizione del Comicon Napoli: trionfa Zerocalcare con Quando muori resta a me, omaggio ad Altan per una carriera iconica e riflettori accesi sulle eccellenze del fumetto italiano e internazionale.

Zerocalcare racconta il Natale per 5 giorni nel podcast di Internazionale; Zerocalcare: i libri e le altre opere del fumettista; Il nuovo libro a fumetti di Zerocalcare racconta una storia molto personale.

Zerocalcare si racconta, tra importanza della collettività e ... - Movieplayer Articoli Zerocalcare si racconta, tra importanza della collettività e conseguenze della fama Zerocalcare è stato il protagonista del primo incontro della rassegna Più Libri Più ... Riporta movieplayer.it

Zerocalcare a Sky Tg24 racconta "Quando muori resta a me" - VIDEO 00:01:05 min | 2 giorni fa spettacolo Primavera Sound 2025, Sabrina Carpenter canta "Manchild" 00:01:09 min | 2 giorni fa spettacolo Nile ... Secondo video.sky.it