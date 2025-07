Inchiesta urbanistica a Milano il sindaco deve rispondere di false dichiarazioni e induzione indebita

Una sola grande inchiesta che riunisce diversi fascicoli: al centro lo sviluppo urbanistico di Milano che secondo la Procura del capoluogo lombardo ha portato a una "speculazione edilizia selvaggia". Sei richieste di arresti domiciliari e oltre 70 indagati: tra loro il sindaco di Milano, Beppe Sala, che deve rispondere di false dichiarazioni e induzione indebita. La sua versione la riferirĂ lunedì in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Inchiesta urbanistica a Milano, il sindaco deve rispondere"di false dichiarazioni e induzione indebita

In questa notizia si parla di: milano - inchiesta - sindaco - deve

Inchiesta Curve a Milano, altri sette arresti per usura ed estorsioni: i capi ultrà e «la cosca». Il nuovo scenario - Continuano gli arresti a Milano nella maxi inchiesta della Procura del capoluogo lombardo sulle curve di San Siro, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittĂ

Ecco #DimmiLaVeritĂ del 17 luglio 2025. Il nostro @ARoldering rivela i particolari dell'inchiesta che vede indagato il sindaco di #Milano Beppe #Sala. #podcast di @tarallocarlo Vai su X

“Il Salva Milano era in realtà il Salva Sala” Le reazioni della politica all’inchiesta sull’urbanistica che sta travolgendo la giunta di Beppe Sala a Milano, con assessore e sindaco indagati dalla Procura: https://fanpa.ge/XM2rS Vai su Facebook

Sala indagato: anche il sindaco di Milano nell'inchiesta choc sull'urbanistica. Boeri: «Prendi queste parole come un warning...»; Inchiesta sull'urbanistica a Milano, indagato anche il sindaco Sala. Protesta Fdi e Lega; Inchiesta urbanistica, sindaco indagato. Assessore Tancredi a Sala: “Disponibile a dimettermi”.

Inchiesta Milano, Meloni: non dimissioni automatiche, non cambio idea - Penso che la magistratura debba fare il suo corso e penso, per quello che riguarda il sindaco, io non ... Da askanews.it

Le reazioni della politica dopo la maxi inchiesta a Milano - Fontana: 'Io garantista sempre' "Io sono garantista ma non lo sono a giorni alterni, lo sono per tutte le persone che ... Lo riporta ansa.it