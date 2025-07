Telesina invasa dalla vegetazione abbattuta da pioggia e vento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Grande spavento ma per fortuna nessun danno alle auto e alle persone che stavano transitando lungo la Telesina nel territorio di Alvignano. Il maltempo che si è abbattuto sul Sannio e sul Casertano questo pomeriggio con pioggia e raffiche di vento, ha sradicato la folta vegetazione presente ai bordi della strada facendola crollare completamente lungo la carreggiata che è stata occupata. Per fortuna non stavano passando auto in quel momento. Immediati i soccorsi con i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per tagliare gli arbusti e ripristinare la carreggiata. Disagi nel tratto per le macchine che stavano percorrendo la strada, sia in un senso che nell’altro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

