Mister Movie | Il regista di Dune nomina i suoi film preferiti del 2024

Ilsi è rivelato un anno straordinario per il cinema, e Denis Villeneuve,di capolavori come: Part II, ha condiviso con entusiasmo la sua lista deidell’anno. In un’intervista a Total, Villeneuve ha elogiato pellicole che spaziano dal dramma storico al cinema indipendente, passando per narrazioni provocatorie e sperimentali.Le Scelte di Villeneuve per ilIlha selezionato titoli che incarnano diverse sfumature artistiche, evitando sia il blockbuster puro che il cinema d’essai più radicale. Tra iemergono:The Brutalist di Brady Corbet: un’epopea storica che sembra destinata a trionfare agli Oscar.Nickel Boys di RaMell Ross: un’intensa e poetica narrazione sulla vita di due uomini di colore.Conclave di Edward Berger: un dramma potente che esplora religione e potere, interpretato da un cast stellare.