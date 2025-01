Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Guiderocchi a 5 stelle e riapertura dell’hotel Gioli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra le sfide che la giunta Fioravanti punta a vincere nel 2025 c’è anche quella del turismo. "I dati sono in crescita e accogliamo visitatori sia d’estate che in inverno – ha commentato Fioravanti –. Basti pensare al fatto, ad esempio, che per tutto il periodo natalizio era difficile trovare un parcheggio in centro, tanto che a Torricella c’è stato ogni giorno il sold out. Questo significa che la città è attrattiva e potenzieremo la rete delle strutture ricettive". A tal proposito, è stato già avviato il percorso di trasformazione diin un hotel a 5. Il progetto prevede l’installazione di una struttura in vetro e acciaio nel chiostro interno, tale da isolare il grande vano dalle intemperie, nonché ladell’antico passaggio di collegamento tra il chiostro e il cortile, con quest’ultimo che diventerà un piccolo giardino.