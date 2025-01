Biccy.it - Fedez, quando si è fatto leggere le foglie del destino: “Sapevano aneddoti sul mio matrimonio”

nel suo ultimo podcast ha raccontato di essersiledel. “Io hoquesta esperienza semplicemente come un’esperienza, non mi reputo una persona spirituale. Ho affrontato questa esperienza con occhio scettico. Ma non posso non dire che mi sono successe cose strane daho letto la foglia“. A una certa rivela pure che secondo la sua foglia sarebbe dovuto morire da tempo e ad un certo punto cita Kong Fu Panda.“Chi ti legge la foglia ti sta leggendo qualcosa di cui non ha coscienza, la lettura si basa sull’unione di alcuni fonemi. Come se io leggessi una poesia in tedesco, cioè la leggo ma non so che cosa sto leggendo.io hoquella lettura ho trovato il nome dei miei figli, di mia ex moglie e dei miei genitori. . Però sai,indovina il nome di tua mamma o il nome dei tuoi figli e tu sei un personaggio pubblico lo stupore è pari a zero.