Manca da casa dallo scorso 30 Marzo | L’appello della famiglia per avere notizie di Alessandro 33 anni Ricerche in tutto il Lazio

Alessandro De Santis, 33 anni, non si hanno più notizie. Il giovane si è allontanato dalla propria abitazione nella zona di Boccea, a Roma, senza portare con sé telefono, documenti o denaro, lasciando la sua famiglia nell'angoscia più totale.L'identikit e gli ultimi avvistamentiAl momento della scomparsa, Alessandro indossava una tuta sportiva nera marca "Nike", una felpa grigia con cappuccio e scarpe nere e bianche, sempre Nike. È alto 1,75 metri, pesa circa 75 kg, ha corporatura media, carnagione chiara, capelli castani e occhi marroni.Caratteristica distintiva: presenta numerosi tatuaggi, tra cui una stella sulla nuca, un cuore con la scritta "Mamma" sul braccio sinistro, due cerchi sulla gamba e un drago sull'addome.L'appello dell'associazione Penelope LazioA sostenere la famiglia nelle Ricerche è l'Associazione Penelope Lazio, da sempre in prima linea per la tutela delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

