WindTre torna in tv con l'iniziativa "Rottama Days" e con lo spot che mette in scena una serie di situazioni simpatiche in cui il protagonista è lo smartphone non più funzionante e tutti i disagi che questo può creare nella vita quotidiana. La soluzione di WindTre è sempre quella di recarsi in un WindTre Store durante i Rottama Days e cambiare il vecchio smartphone con il nuovo Samsung Galaxy S25, a un prezzo straordinariamente vantaggioso. I nuovi clienti possono infatti acquistare a rate, con carta di credito, il nuovo Samsung Galaxy S25 128GB con Galaxy AI a 9,99 euro in più al mese sottoscrivendo l'offerta dedicata Pack 5G Reload exChange con Giga illimitati in 5G ed un risparmio di 470 euro.Inoltre i clienti che si recheranno in un WindTre Store potranno scegliere anche la soluzione di acquisto a rate con finanziamento beneficiando dell'anticipo zero.

