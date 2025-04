Le truffe con gli SPID duplicati | sapevi che puoi attivare più di uno SPID? I criminali che ti hanno rubato i dati certamente sì

SPID non è un’identità digitale “unica”, nel senso che è possibile avere più SPID con più Identity Provider. Una situazione che viene sfruttata da malintenzionati per riciclare denaro a tuo nome e dirottare conti e pensioni. Dday.it - Le truffe con gli SPID duplicati: sapevi che puoi attivare più di uno SPID? I criminali che ti hanno rubato i dati certamente sì Leggi su Dday.it Lonon è un’identità digitale “unica”, nel senso che è possibile avere piùcon più Identity Provider. Una situazione che viene sfruttata da malintenzionati per riciclare denaro a tuo nome e dirottare conti e pensioni.

Le truffe con gli SPID duplicati: sapevi che puoi attivare più di uno SPID? I criminali che ti hanno rubato i dati certamente sì. Le truffe con gli SPID duplicati | sapevi che puoi attivare più di uno SPID? I criminali che ti hanno rubato i dati certamente sì. Ne parlano su altre fonti

SPID e la truffa del doppio account: come funziona e come proteggersi - Negli ultimi tempi si è diffusa una nuova truffa informatica che sfrutta la possibilità di attivare un doppio SPID a nome della stessa persona. Questo schema fraudolento permette ai truffatori ... (tag24.it)

Truffa del doppio Spid, così i malviventi rubano le identità: come proteggersi - Uno degli episodi più recenti portato all'attenzione delle forze dell'ordine ha avuto come protagonista un pensionato che vive in Lombardia. L'uomo aveva dovuto inviare alcuni suoi dati al ... (ilgiornale.it)

Ecco la truffa del falso Spid: chi sono le prime vittime e come funziona - La fantasia dei criminali informatici non ha limiti. L’ultima “invenzione” è quella del falso Spid che ha già mietuto le prime vittime. Come noto lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è un ... (innovazione.tiscali.it)