Borse Asia-Pacifico miste | Tokyo in calo Shanghai in crescita

Seduta contrastata per le principalidi, conin forte ribasso (-1,83%) a differenza di(+2,54%), Taiwan (+1,37%), Seul (+0,31%) e Sidney (+0,48%). Ancora aperte Hong Kong (+1,84%) e Mumbai (+0,32%). Sulla piazza giapponese ha pesato l'annuncio del vicegovernatore della Banca Centrale nipponica Ryozo Himino che ha ventilato un rialzo dei tassi la prossima settimana, mentre le ipotesi di un approccio graduale sui dazi da parte dell'amministrazione di Donald Trump hanno favorito gli altri listini dell'area, sostenendo anche i future sull'Europa e su Wall Street. Inverte la rotta il greggio (Wti -0,6% a 78.35 dollari al barile) insieme al gas naturale (-0,49% a 48,03 euro al MWh) dopo un avvio in rialzo. In lieveanche l'oro (-0,41% a 2.668,7 dollari l'oncia) insieme al dollaro, che passa di mano a 0,97 euro, 157,39 yen e 0,82 sterline.