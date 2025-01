Ilrestodelcarlino.it - Carnevale sull’acqua, le date

Sono state rese note in questi giorni leufficiali dell’attesissimoa Comacchio. La 12esima edizione dell’evento, patrocinato dal Comune e organizzato dalla Cooperativa Girogirotondo con la collaborazione di associazioni, scuole e parrocchie, si terrà nelle domeniche 23 febbraio e 2 marzo. Come sempre, ad animare i due pomeriggi saranno le magnifiche barche allegoriche, le colorate e allegre coreografie sul monumentale Trepponti delle scuole di danza e dei gruppi a piedi, mentre al mattino saranno bambini e bambine delle scuole protagonisti con le sfilate in maschera. Gli aggiornamenti saranno pubblicati su www.comacchio.it.