Federica Brignone si porta a -15 da uno storico record di Alberto Tomba

si è messa in bella mostra durante il fine settimana a St. Anton, vincendo la discesa libera (primo successo in carriera in questa specialità) e conquistando un ottimo terzo posto in superG. Un doppio podio davvero di lusso per la fuoriclasse valdostana, che ha ampiamente riscattato l’uscita nel gigante di Kranjska Gora e che è balzata in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino alla vigilia dello slalom di Flachau e del weekend di Cortina d’Ampezzo.La 34enne ha archiviato la terza affermazione stagionale dopo quelle siglate nei giganti di Soelden e Semmering, dimostrando di avere tutte le carte in regola per puntare alla Sfera di Cristallo generale già alzata al cielo nel 2020. Per sognare in grande occorre grande continuità, macinare risultati di punta con enorme costanza e contenere al minimo gli errori, ma intanto l’azzurra sembra essere sulla strada giusta e continua a macinare