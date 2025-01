Spettacolo.periodicodaily.com - Dal 10 Gennaio 2025: Il Singolo d’Esordio di Luca Perossa “Soldiers”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

” è un brano Pop-Rock diche fonde magistralmente sonorità elettroniche e cinematiche con l’energia del rock. Il Messaggio di Resilienza dinel Suo”A partire dal 10, il cantautore triestinolancia il suodi debutto dal titolo “”. Questo brano, che segna l’inizio della sua carriera musicale, esplora il tema della lotta per i propri sogni, mettendo in scena la tenacia e la resistenza necessarie per raggiungere gli obiettivi della vita. Prodotto da Cristiano Norbedo, ilsarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Puoi ascoltarlo al link: https://lapop.lnk.to/.Un Inno alla Lotta per i Sogni“” è un brano Pop-Rock che mescola sapientemente sonorità elettroniche e cinematiche con l’energia travolgente del Rock.