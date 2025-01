Lanazione.it - Verso il derby termale del PalaTagliate: biglietti in vendita

È ufficialmente iniziata la marcia di avvicinamento aldi Montecatini tra Fabo Herons e La T Tecnica Gema, valevole per la seconda giornata del girone di ritorno in Serie B Nazionale. Una stracittadina all’insegna del numero 15: quello in programma mercoledì 15 gennaio alle 20.30 aldi Lucca sarà infatti il quindicesimo confronto diretto. Gli Herons hanno già comunicato i prezzi e le modalità di acquisto deiper il match della prossima settimana: si parte dai 15 euro del settore Poltroncine Numerate per arrivare ai 10 euro necessari per un biglietto in Tribuna Nord, passando per i 12 euro per ciascun posto in Tribuna Sud. Un biglietto in Tribuna Ovest, settore riservato agli ospiti, avrà il prezzo di 15 euro, mentre per gli under 14 e i tesserati delle squadre facenti parte del progetto Herons Young l’ingresso sarà gratuito in tutti i settori, escluso il settore Poltroncine Numerate.