Sport.quotidiano.net - Pisa, si complica Candela, ma c'è anche l'olandese-caraibico Tyrique Mercera per la destra

, 10 gennaio 2025 - Nella serata di ieri si èta la trattativa che porta a, con l'inserimento del Basilea, maper situazioni legate a un iniziale mancato accordo con il Venezia per l'affare incrociato con Bonfanti. Ragion per cui è spuntato un nuovo nome, quello di, laterale destro2003 con doppio passaporto di Curacao.è preferitoal terzino bulgaro Ivan Turitsov e gioca in Olanda nel Cambuur, in Serie B, dove ha già ottenuto quest'anno 20 partite con 3 gol e due assist. Non è l'unico giocatore che ilsta seguendo perché nelle ultime ore c'è statoun ritorno di fiamma per Zanimacchia della Cremonese. La stampariportaun commento della società proprietaria del cartellino di: "C'è davvero interesse".