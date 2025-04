Puntomagazine.it - Trump apre alla flessibilità sui dazi auto: nuova giravolta nella guerra commerciale?

Leggi su Puntomagazine.it

strategica per favorire il ritorno della produzione in USA. Bruxelles osserva, ma prepara le contromosse.Washington, 15 aprile 2025 – Il presidente Donaldtorna a far parlare di sé con unapotenziale marcia indietrosua controversa politica. Dopo aver impostodel 25% sullemobili importate, il tycoon ha lasciato intendere che potrebbe concedere una sospensione temporanea per alcune casemobilistiche. L’obiettivo? Dare tempo ai produttori di ristrutturare le proprie catene di approvvigionamento e riportare la produzione negli Stati Uniti.«Sto valutando una soluzione che possa aiutare alcune casemobilistiche in questo senso», ha dichiaratoai giornalisti, precisando che le aziende «hanno bisogno di un po’ di tempo per spostare la produzione da Canada, Messico e altri Paesi».