Laurea della ministra Calderone la Procura usa il modello 45 cos’è

Laurea sotto osservazione, polemiche politiche e domande di trasparenza che si intrecciano intorno al nome della ministra del Lavoro Marina Calderone: è questo il quadro che emerge dopo l'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Roma, scaturito da un esposto presentato dal docente universitario Saverio Regasto. Nel mirino, i titoli di studio conseguiti dalla ministra presso la Link Campus University tra il 2012 e il 2016, la cui legittimità è ora oggetto di verifica da parte della magistratura, sebbene attualmente senza ipotesi concrete di reato.Laurea Calderone: perché la Procura di Roma ha aperto un fascicoloIl Procuratore di Roma, però, non ha trovato neanche l'ombra di un profilo penalmente rilevante nella vicenda e ha dunque archiviato la segnalazione nel famoso "modello 45", quello destinato a contenere atti privi di spessore giudiziario.

