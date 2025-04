Una Storia Importante il Ritorno di Eros Ramazzotti Con Un Tour Mondiale da Parigi a Torino

Eros Ramazzotti ha annunciato il suo nuovo Tour Mondiale, intitolato Una Storia Importante World Tour, che prenderà il via il 14 febbraio 2026 all'Accor Arena di Parigi. La Tournée coprirà 30 paesi, tra cui Europa, Nord America, Canada e America Latina. Con oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 9,3 miliardi di stream.

EROS RAMAZZOTTI ANNUNCIA “UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR” IL TOUR MONDIALE SEGNA L’ATTESISSIMO RITORNO DI EROS NEGLI STADI | NordestNews. Grande ritorno di Eros Ramazzotti live: a Messina per ‘Una Storia importante World Tour’. Eros Ramazzotti e il ritorno live: il 16 giugno 2026 in concerto a Roma allo stadio Olimpico. Eros Ramazzotti annuncia il tour mondiale ‘Una Storia Importante’ in 30 Paesi. Eros Ramazzotti annuncia il ritorno negli stadi nel 2026 con “Una storia importante World Tour”. Eros Ramazzotti torna negli stadi: concerto a Bari, unica data in Puglia. Ne parlano su altre fonti

Secondo citynow.it: Grande ritorno di Eros Ramazzotti live: a Messina per ‘Una Storia importante World Tour’ - Le notizie in tempo reale dalla pronvicia di Reggio e in Calabria. News di cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi dai comuni reggini con foto e video ...

Scrive msn.com: Eros Ramazzotti annuncia ritorno negli stadi dal 2026 - (LaPresse) – I video comparsi a sorpresa negli scorsi giorni tra le strade di New York, Madrid e Buenos Aires hanno acceso l’attesa, ora tutto prende forma: Eros Ramazzotti annuncia oggi Una Storia Im ...

Nota di informazione.it: Eros Ramazzotti celebra in tour la sua “Storia importante” - ROMA – Figli, nipoti (è diventato nonno nel 2023) , lutti, vita familiare, appelli sanremesi contro la guerra, la grande amicizia con Ultimo con cui aveva duettato anche al Festival, edizione 2023, se ...