Airbag difettosi Campagna di ritiro cosa sta succedendo

Airbag difettosi botta in tribunale per Stellantis e Campagna di richiamo a tappe forzate. "Finalmente una buona notizia per tutti i consumatori rimasti coinvolti nella vicenda Stellantis relativa agli Airbag difettosi. Il tribunale di Torino ha dichiarato ammissibile la class action per i proprietari di Citroen C3 e DS3", esulta Martina Donini, presidente nazionale di Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori che ha promosso la battaglia insieme a Codacons, Adusbef e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, Altroconsumo, Movimento Consumatori e Adiconsum. "Abbiamo puntato l'attenzione sulle condotte che hanno compromesso i diritti dei consumatori: chi guida un veicolo deve stare al sicuro e, se c'è una Campagna di richiamo, ci vuole certezza sui tempi di riparazione e sull'assegnazione dei veicoli sostitutivi. Liberoquotidiano.it - Airbag difettosi: "Campagna di ritiro", cosa sta succedendo Leggi su Liberoquotidiano.it Suglibotta in tribunale per Stellantis edi richiamo a tappe forzate. "Finalmente una buona notizia per tutti i consumatori rimasti coinvolti nella vicenda Stellantis relativa agli. Il tribunale di Torino ha dichiarato ammissibile la class action per i proprietari di Citroen C3 e DS3", esulta Martina Donini, presidente nazionale di Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori che ha promosso la battaglia insieme a Codacons, Adusbef e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, Altroconsumo, Movimento Consumatori e Adiconsum. "Abbiamo puntato l'attenzione sulle condotte che hanno compromesso i diritti dei consumatori: chi guida un veicolo deve stare al sicuro e, se c'è unadi richiamo, ci vuole certezza sui tempi di riparazione e sull'assegnazione dei veicoli sostitutivi.

Potrebbe interessarti anche:

Morte di Raffaella Scudiero, si indaga sull’airbag: sull’auto c’era una campagna di richiamo

Un malfunzionamento dell'airbag è tra le ipotesi sulla morte di Raffaella Scudiero, la 25enne morta in un incidente stradale ad Acerra (Napoli); la Citroen aveva segnalato un possibile ...

Airbag ?difettosi?: chiesti maxi risarcimenti in tutta Italia

C?è una maxi richiesta di risarcimento, da poco depositata al Tribunale di Torino, per le anomalie riscontrate sugli airbag Takata. In particolare per quelli montati sulle Citroen C3 e...

Airbag difettosi sui modelli Citroën, accolta la class action contro Stellantis. Il guaio su 190 mila auto: chi può sperare nel risarcimento milionario

Il Tribunale delle Imprese di Torino ha accolto la class action, promossa da un gruppo di associazioni di consumatori contro Stellantis, Psa Italia e Automobiles Citroën, per airbag ...

Aggiornamento campagna di richiamo airbag Takata. Citroen e DS: come funziona la campagna di richiamo airbag Takata. Airbag Takata, prosegue la campagna di richiamo per Citroën C3 e DS3 | .it. Citroen, continua la campagna richiamo degli airbag Takata. Airbag Takata, nuova campagna di Citroën per sensibilizzare e aiutare i clienti. Airbag difettosi in attesa di sostituzione da otto mesi, da Stellantis un’inefficace campagna di richiamo. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: Risarcimenti airbag difettosi Takata, ammessa la class action - Per i proprietari di una Citroen C3 o DS3 coinvolte nel richiamo degli airbag difettosi Takata, c'è in arrivo una novità. Udicon, Unione per la Difesa dei Consumatori, ha fatto sapere che il Tribunale ...

Riporta msn.com: Airbag rotti, rischio di esplosione e incendi. I consumatori: «Danni complessivi per 285 milioni di euro». Quali sono i modelli difettosi - Il Tribunale di Torino ha dato il via libera a una class action contro PSA Italia, riguardante gli airbag difettosi montati su alcuni modelli Citroën, in particolare le C3 e DS3 prodotte tra ...

Si apprende da ansa.it: Airbag difettosi, dal tribunale di Torino sì alla class action - Il tribunale di Torino ha dichiarato l'ammissibilità della class action nei confronti di Psa e Stellantis, che un gruppo di associazioni di consumatori vuole promuovere in merito al caso degli airbag ...