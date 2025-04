Prato allenamenti cancellati dopo sconfitta contro Cittadella Vis Modena

Prato, che ancora si lecca le ferite dopo l’ennesima delusione della stagione. I biancazzurri avrebbero dovuto riprendere oggi gli allenamenti e invece mister Marco Mariotti ha deciso di cancellare il giorno di riposo. Una scelta inevitabile dopo la brutta figura rimediata dai suoi al Lungobisenzio contro il Cittadella Vis Modena, che ha rifilato tre reti ai lanieri, condannandoli al quarto stop interno consecutivo (nel mezzo lo 0-0 nel derby in trasferta con la Zenith). Un’affermazione, quella degli emiliani, assolutamente meritata. Già nel primo tempo, nonostante il vantaggio dei locali firmato da Pereira, la formazione ospite si era fatta preferire, collezionando più occasioni da rete rispetto ai padroni di casa. Lanazione.it - Prato: allenamenti cancellati dopo sconfitta contro Cittadella Vis Modena Leggi su Lanazione.it In un lunedì piovigginoso e decisamente poco primaverile, è cominciata la settimana di lavoro del, che ancora si lecca le feritel’ennesima delusione della stagione. I biancazzurri avrebbero dovuto riprendere oggi glie invece mister Marco Mariotti ha deciso di cancellare il giorno di riposo. Una scelta inevitabilela brutta figura rimediata dai suoi al LungobisenzioilVis, che ha rifilato tre reti ai lanieri, condannandoli al quarto stop interno consecutivo (nel mezzo lo 0-0 nel derby in trasferta con la Zenith). Un’affermazione, quella degli emiliani, assolutamente meritata. Già nel primo tempo, nonostante il vantaggio dei locali firmato da Pereira, la formazione ospite si era fatta preferire, collezionando più occasioni da rete rispetto ai padroni di casa.

