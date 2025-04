Corte federale ferma Trump su rimpatri

federale ha impedito all' amministrazione Trump di revocare lo status legale di migliaia di immigrati da Venezuela, Cuba, Nicaragua e Haiti. Circa 532mila gli immigrati a cui Trump aveva deciso di sospendere lo status di "libertà condizionata", voluto da Biden nel 2022. La giudice federale ha concesso un provvedimento di emergenza contro la sospensione della libertà condizionata. Con la revoca voluta da Trump, gli immigrati avrebbero perso la protezione legale a partire dal 24 aprile. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 8.15 Una giudiceha impedito all' amministrazionedi revocare lo status legale di migliaia di immigrati da Venezuela, Cuba, Nicaragua e Haiti. Circa 532mila gli immigrati a cuiaveva deciso di sospendere lo status di "libertà condizionata", voluto da Biden nel 2022. La giudiceha concesso un provvedimento di emergenza contro la sospensione della libertà condizionata. Con la revoca voluta da, gli immigrati avrebbero perso la protezione legale a partire dal 24 aprile.

