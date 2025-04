The Couple chi ha vinto la seconda puntata

Couple", chi ha vinto la seconda puntata – La seconda puntata di The Couple, andata in onda lunedì 14 aprile 2025, ha visto Ilary Blasi al timone, affiancata dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini. Nonostante non ci sia stata alcuna eliminazione, una coppia ha brillato, portando a casa una vittoria che ha lasciato tutti a bocca aperta.

The Couple, riassunto 14 aprile: Manila furiosa contro l'ex Amoruso, la notaia in imbarazzo per le parole di Ilary, chi ha vinto la seconda puntata. The Couple, seconda puntata: nominati e chi ha vinto. Manila Nazzaro: "Su di me un anno di shitstorm". The Couple, quali sono le coppie vincitrici e immuni della seconda puntata del 14 aprile. The Couple, cosa è successo: Benedicta e Brigitta Boccoli vincono la seconda puntata, la sorpresa di mamma Anna per Lucia e Irma Testa. The Couple, una concorrente critica Jessica Morlacchi: "al Grande Fratello ha vinto chi non doveva". The Couple: Irma e Giorgia "Al GF ha vinto chi non doveva, Helena è stata più amata".

