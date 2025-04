Ieri in Campania residenti in regione Avellino e Benevento le province più anziane

Campania di Ieri, lunedì 14 aprile 2025. Avellino – Ogni volta che il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, torna nella sua Irpinia, e negli ultimi tempi capita sempre più spesso, la domanda dei cronisti, ad Avellino come nel resto dello Stivale, appare d'obbligo: "Ministro si candidata come Governatore per la regione Campania?". E la risposta del titolare del Viminale è sempre la medesima: "No, assolutamente no". Benevento – La popolazione residente in Campania, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2023, ammonta a 5.593.906 residenti, in calo rispetto al 2022 (-15.630 individui; -0,3%); poco più della metà della popolazione vive nella provincia di Napoli (53,1%). E' quanto emerge dal Censimento permanente della popolazione dell'Istat.

