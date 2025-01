Oasport.it - Coppa Europa sci alpino oggi in tv, gigante Puy Saint Vincent: startlist, orari, streaming

Leggi su Oasport.it

Prosegue senza soluzione di continuità la2024/2025 di sci. Dopo i due slalom femminili di Les Diablerets, il settore femminile si sposta in Francia, in particolare a Puyper due giganti, mentre non ci saranno i superG in quel di Wengen che sono stati cancellati per le condizioni metereologiche.In totale ci saranno ben dieci italiane al via di questo: Carole Agnelli, Laura Steinmair, Ilaria Ghisalberti, Sophie Mathiou, Elisa Platino, Tatum Bieler, Alessia Guerinoni, Francesca Carolli, Ambra Pomarè e Alice Pazzaglia. Proprio la giovane Pomarè è tra le più attese e cercherà un bel risultato per tornare ad avere opportunità indel Mondo.Ilfemminile dia Puynon sarà trasmesso in diretta tv, ma è prevista la direttasul canale YouTube ufficiale della FIS.