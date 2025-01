Oasport.it - LIVE Maccabi Tel Aviv- Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: sfida spartiacque per la stagione, palla a due tra pochi minuti a Belgrado

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:00 E’ il momento della presentazione dei roster!19:57 Squadre già sul parquet dell’Aleksandar Nikolic Hall di(Serbia), dove si giocherà a porte chiuse, per il riscaldamento che precede laa due tra meno di dieci.19:54 Out per infortunio Fabien Causer e Josh Nebo al pari di Neno Dimitrijevic, con Shavon Shields e Zach LeDay pronti a dare man forte a Nikola Mirotic per provare ad espugnare l’impianto diche ospita le gare casalinghe delTel. Gli israeliani si ritrovano invece al diciassettesimo posto con 5-14 di score finora.19:51 Coach Ettore Messina, attraverso il sito della società Campione d’Italia, ha presentato così laodierna: “Per i noti motivi extrasportivi ilsta vivendo unadifficile, ma la sua classifica non riflette il valore che ha espresso sul campo: anche quando ha perso, è sempre stato competitivo e combattivo.