La 20esima giornata di serie A | probabili formazioni orari e dove vedere le partite

Milano, 9 gennaio 2024 – Archiviata la Final Four di Supercoppa Italiana che ha visto trionfare il Milan, ecco che è di nuovo tempo diA, giunta alla sua. Il turno verrà inaugurato di venerdì da Lazio-Como e proseguirà sabato con l'importante sfida in chiave salvezza fra Empoli e Lecce. L'Atalanta sarà di scena ad Udine, mentre alle 18 è in programma il piatto forte di questo weekend, ossia il derby della Mole. Il Milan ospiterà il Cagliari e il giorno dopo l'Inter se la vedrà in trasferta con il Venezia. Per la capolista Napoli c'è davanti l'ostacolo chiamato Hellas Verona. Scontro interessante al Dall'Ara fra Bologna e Roma. Punti pesanti in palio fra Genoa e Parma per la permanenza nel massimo campionato. Il quadro viene completato dalla gara fra Monza e Fiorentina, che concluderà la