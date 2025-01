Tvplay.it - Sorpresa Inter, affare per il centrocampo: colpo da 15 milioni

L’riflette dopo la mancata conquista della Supercoppa Italiana. Nuovo obiettivo per i Campioni d’Italia: per la firma servono 15.La sconfitta in finale di Supercoppa Italiana, patita per mano del Milan, ha fatto sfumare il primo obiettivo stagionale obbligando l’a riflettere sugli errori commessi. Non solo. Il ko subito a Riad, infatti, produrrà anche altre conseguenze concrete: Kristjan Asllani, ad esempio, non ha convinto nel ruolo di vice-Calhanoglu spingendo così la dirigenza ad attivarsi e a prevedere l’ingaggio di un altro regista, capace di fornire garanzie maggiori rispetto al 22enne albanese.per ilda 15– TvPlay.it (LaPresse)Nel mirino del presidente Giuseppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, è finito Petar Sucic della Dinamo Zagabria.