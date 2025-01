Iltempo.it - “Né alta, né bassa”. Sottocorona e la sorpresa delle temperature poco invernali

Leggi su Iltempo.it

Un gennaio atipico su molte zone d'Italia, conpiuttosto elevate. A fare il quadro della situazione meteo è Paolo, meteorologo di La7 che fornisce il suo quotidiano aggiornamento: “Nell'immagine estesa un po' anche al vicino Atlantico abbiamo sostanzialmente tre tipi di nuvole, distinte a seconda del colore, con una foto all'infrarosso, cioè una lettura. Quelle più bianche indicanomolto basse, più fredde e quindi sono nuvole molto alte, molto sviluppate, poi abbiamo una zona tra la Francia e la Svizzera, a contatto con le zone Alpine, in cui queste nuvole sono meno bianche, quindi sono un po' più basse, ma ancora sono si riescono a vedere. E poi quelle sull'Italia che si vedono molto male, perché sono molto basse, hanno una temperatura molto simile a quella del terreno, a parte che c'è anche qualche nebbia, nuvole non sviluppate in altezza precipitazioni intense non ne danno”.