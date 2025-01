Quotidiano.net - Troppo lenta sui tassi, dove la Bce ha sbagliato

Roma, 7 gennaio 2025 – La Bce ha una parte non piccola di responsabilità per le condizioni economiche difficili in cui versa oggi l’economia europea. Tende a essere in ritardo nei tempi delle sue decisioni ecauta nella misura degli interventi. All’indomani del Covid ha lasciato correre il credito anche quando era in pieno corso l’inflazione. Di recente ha mantenutod’interesse elevati quando ormai la fine della corsa dei prezzi era il sintomo di una recessione incombente. Il Financial Times riferiva ieri che una larga maggioranza di economisti ascoltati dal giornale condivide queste valutazioni critiche. In queste settimane Christine Lagarde, presidente della banca, ha fatto sapere che la Bce farà ulteriori tagli deid’interesse. Ma questo non colma i danni prodotti dai ritardi di questi mesi.