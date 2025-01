Ilfattoquotidiano.it - Le riserve di gas Ue scendono velocemente, rischio di nuove pressioni sui prezzi. Bruxelles: “No al rinnovo del price cap”

Le scorte europee di gas si stanno riducendo con una velocità che non si era vista negli ultimi 7 anni. Attualmente il riempimento medio degli stoccaggi è del 70%, a fronte dell’84% dello stesso periodo di un anno fa. Pesano l’ondata di freddo che sta colpendo parte dell’Europa e lo stop al transito di gas russo via Ucraina.In questo quadro leitaliane rimangono sopra alla media, intorno al 76%, ma consola poco visto che il problema non è tanto quello di garantire il soddisfacimento del fabbisogno, quanto piuttosto lesui. I paesi con i valori più bassi sono Olanda (54%), Croazia (55%) e Francia (56%). Non ci sono rischi immediati di deficit ma la veloce diminuzione delle scorte rende più impegnativo il loro ripristino in vista della prossima stagione con conseguente impatto sui