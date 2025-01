Ilveggente.it - Athletic Bilbao-Barcellona, Supercoppa di Spagna: streaming gratis, formazioni, pronostico

è una partita valida per le semifinali delladie si gioca mercoledì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili.Il 2025 delè iniziato con una prevedibile goleada in Coppa del Re contro il modesto Barbastro ma a fare maggiore notizia, nel capoluogo catalano (e non solo), è la vicenda Dani Olmo. Sia la federcalcio spagnola che la Liga, infatti, hanno respinto la richiesta di tesseramento dei due acquisti estivi dei blaugrana, Dani Olmo e Pau Victor, per i ben noti motivi di salary cap.di(Ansa) – Ilveggente.itMa il presidente Laporta ha annunciato un nuovo ricorso, stavolta al Tribunale amministrativo dello sport, con l’obiettivo di ribaltare tutto e non essere costretto a svincolare l’ex Lipsia (pagato 60 milioni nell’ultimo mercato estivo).