Volley maschile Superlega | Milano piega un’ottima Monza

battenella sfida valida per la quindicesima giornata di2024/2025. Tre set equilibrati (42-40 28-26 25-23) e quasi due ore di battaglia per mettere fine a un combattutissimo derby di Lombardia. Primo parziale che sfiora i record di durata, sia in termini di punteggio che di tempo, in Italia con undici set point non sfruttati dall’Allianz e sei dalla Vero. Si lotta punto a punto anche nel secondo e nel terzo set, ma la squadra di Piazza che si dimostra più cinica nei momenti decisivi e riesce a chiudere in tre. Grande prestazione della formazione di Eccheli, che resta in fondo alla classifica con 9 punti e una sola vittoria nelle ultime sette partite di campionato. Successo pesante per, che riparte dopo la sconfitta con Trento e i due ko con Civitanova (Coppa Italia e) e si conferma al sesto posto con 24 punti a -3 da Verona quinta.