Ultime Notizie Roma del 06-01-2025 ore 19 | 10

dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di apertura Riccardo Cecilia sala la giornalista arrestata il 19 dicembre a Terrana oggetto di un’inchiesta ritornato oggi il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano italiano ricordo è stata arrestata per violazione delle leggi della Repubblica islamica dell’Iran ma precisa non ha legami con la peste in Italia del cittadino iraniano a Milano sono andata americano il 15 gennaio udienza La Corte d’Appello tu la richiesta dei domiciliari per l’ingegnere Damiano per il Financial Times è la vincita l’ambo di Giorgia Meloni a Donald Trump avviene in un momento in cui la premier affronta la sua sfida diplomatica dura da quando assunto l’incarico segnato dalle proteste politiche interne per il resto in della giornalista italiana quindi gli esseri le truppe russe hanno preso il controllo di una città nella regione Ucraina di donec’k ma non c’è il Ministero della Difesa Russo sempre secondo Mosca le truppe Ucraina avevano concentrato 15 Milano nel tentativo di mantenere il controllo della città il segretario di stato americano Antony blinken nella posizione dell’ esercito ucraino nel culp stra importante per eventuali negoziati di pace ma quello Medio Oriente Israele lamenta che finora non ha rivelato quali siano le condizioni dei 34 stati italiani che si dichiara pronta liberate Nella prima fase di un eventuale accordo di cessate il fuoco a Gaza in cisgiordania Intanto un autobus e alcuni veicoli civili sono stati tagliati da colpi di arma da fuoco almeno 3 persone sono state uccise altre sette ferite torniamo in Italia fonti accreditate confermano l’addio anticipato di Elisabetta Belloni all’incarico di direttore del dis l’ambasciatrice sarebbe scaduta nel prossimo Maggio la decisione di lasciare la direzione dei servizi segreti sarebbe stata comunicata alle autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Belloni avrebbe smentito della chiesa di lasciare l’organismo ricordi nelle due agenzie di intelligence sia legata all’assunzione di nuovo incarico in un’altra istituzione Si vocifera Bruxelles Cambiamo argomento del 6 gennaio del 1980 veniva uccisa a Palermo Piersanti Mattarella Presidente della Regione Sicilia oggi il Ministro dell’Interno Matteo piantedosi nei ricordagli esempio di impegno e dedizione al bene comune la ministra per le riforme Elisabetta casellati sottolinea la visione di una politica libera da condizionamenti impegno per istituzioni moderne trasparenti gli ultimi sviluppi delle indagini si concentrano su due Sicari di Cosa nostra il boss Madonia e Lucchese intitola vogliamo a Los Angeles niente da fare Mi ai Golden Globe il premio per miglior film in lingua non inglese andato a Elena Perez che ha trionfato anche nella categoria musical Camelia the brutalist invece ha conquistato il globo come miglior film dramma tra l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa