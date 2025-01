Ilfattoquotidiano.it - L’ultimo sgarbo di Biden a Trump: quasi tutta la costa americana dichiarata area protetta. Così vuole frenare il piano sulle trivellazioni

“Drill, baby drill? Not in my name”, sembra rispondere Joeal motto usato da Donaldin campagna elettorale. In vista del suo ritorno alla Casa Bianca, il repubblicano ha già chiarito che l’economia ha la precedenza sulla salvaguardia dell’ambiente e che con lui, quindi, gli Stati Uniti torneranno a trivellare in cerca di petrolio e gas senza badare agli accordi internazionali sul clima., a due settimane dal passaggio di consegne, il presidente ancora in carica ha ben pensato di mettere il bastone tra le ruote del tycoon dichiarando aree protette, quindi vietate alle trivelle, oltre 253 milioni di ettari di coste, latotalità di quelle degli Stati Uniti.La notizia è stata resa nota proprio dalla Casa Bianca, preoccupata dalla corsa agli idrocarburi promessa dal magnate newyorkese e intenzionata invece a tutelare l’interaatlantica degli Stati Uniti, quella orientale del Golfo del Messico, quella pacifica negli stati di California, Oregon e Washington, e su quella del Mare di Bering in Alaska.