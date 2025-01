Oasport.it - LIVE Campaccio 2025 in DIRETTA: Aouani nel gruppetto di testa dopo due giri, Battocletti regina

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:01 Aumenta ancora l’andatura Bekele. L’etiope è in piena spinta e mette alla frusta la resistenza di Ndikumana.14:59 Continua il forcing di Bekele, che vuole emulare Nadiafirmando la doppietta BOclassic-. Restano in due al comando con il burundese Ndikumana che per il momento resiste.14:57 Conclusa la terza tornata con un terzetto che si avvantaggia sulla concorrenza. Scappano via Bekele, Kipruto e Ndikumana. Prova a resistere Chelimo, che paga poco meno di 3 secondi. Più staccato invece, l’azzurro è sesto a 7 secondi dalla.14:55 Caduta di Jhinaoui! Il tunisino si rialza prontamente ma conferma che il terreno fangoso è ricco di insidie.14:52 Completato il secondo dei 5previsti con il tunisino Jhinaoui al comando dinanzi al keniano Kipruto.