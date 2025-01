Ilrestodelcarlino.it - Hub urbano, si parte. Fondi per 27mila euro, al via il percorso

È iniziato ilche porterà Copparo all’istituzione e allo sviluppo di un Hube di prossimità. Il Comune è infatti stato ammesso al finanziamento di queste progettazioni inserite nella legge regionale 12 ‘Sviluppo dell’economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e di servizi’, ricevendo. Il primo incontro che si è tenuto in questi giorni, ha voluto porre le basi per la realizzazione dello studio di fattibilità: è stato organizzato da Fesvi (Ferrara Sviluppo Imprese), che coordinerà l’iter e per la quale hannocipato Paolo Cirelli e Linda Veronese, alla presenza dell’assessore alle Attività economiche Alessandro Amà e dei rappresentanti di Confesercenti e Confcommercio. In quella occasione è stato definito l’avvio di una fasecipata, il cui scopo sarà individuare quali soggetti imprenditoriali o del terzo settore, che hanno rilevanza nell’area copparese anche nell’organizzazione e animazione eventi o nei servizi di innovazione e sostenibilità ambientale, possano essere coinvolti come portatori di interesse.