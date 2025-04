Ilgiornale.it - Mu Dimsum, il bello della condivisione

L’elegante ristorante cinese tra Repubblica e Centrale, a Milano, propone in un menu degustazione la pratica rituale del mangiare in famiglia, declinata in una successione di piattini con ingredienti e tecniche diverse. Lo chef Bryan Hooi Mun Chung si rivela bravissimo sia nelle ricette più tradizionali sia in quelle con un tocco di innovazione. Ambiente elegante e prezzi competitivi